Oggi si commemora il beato Marcello Spinola y Maestre

Beatificato nel 1987, Marcello Spinola y Maestre fu arcivescovo di Siviglia e cardinale. Nato da famiglia nobile nel 1835 nell’isola di San Fernando, in Spagna, avviò inizialmente una brillante carriera di avvocato, distinguendosi per l’assistenza gratuita ai poveri. Seguendo il proprio desiderio di vita consacrata, venne ordinato sacerdote nel 1864. Dapprima cappellano e parroco a Siviglia, nel 1881 fu nominato vescovo ausiliare e quindi vescovo. Fondò le Ancelle Concezioniste del Cuore Divino di Gesù, impegnate in opere educative e caritatevoli. Conosciuto come “l’arcivescovo mendicante” per il suo amore per i meno fortunati, si spense a Siviglia, il 19 gennaio 1906.

Si festeggiano anche: santi Archelaide, Tecla e Susanna, martiri; santi Faustina e Liberata di Como, benedettine; san Ponziano di Spoleto, martire.