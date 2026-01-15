Oggi si commemora il beato Luigi Variara

Luigi Variara, salesiano piemontese, è stato beatificato nel 2002. Nato a Viarigi (Asti) nel 1875, volle dedicare tutta la sua vita ai più emarginati, specialmente ai malati di lebbra in Colombia, dove giunse nel 1894 su incarico missionario. Ordinato sacerdote a Bogotà nel 1898, seppe trasformare il lazzaretto in una comunità in cui convivevano speranza e solidarietà.

Non solo si spese per alleviare le sofferenze degli infermi, ma compì un gesto unico e, per molti aspetti, rivoluzionario: nel 1905 fondò le Suore Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, accogliendo per la prima volta donne gravemente malate di lebbra, e le loro figlie, nel cammino di consacrazione religiosa. Morì il primo febbraio 1923.

Si festeggiano anche: il beato Giacomo l'Elemosiniere, terziario francescano; san Probo di Rieti, vescovo; santa Secondina di Anagni, martire.