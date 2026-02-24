Giornale di Brescia
Oggi si commemora il beato Josef Mayr-Nusser

Si festeggiano anche: il beato Marco de’ Marconi, religioso; il beato Pietro Dagnino, monaco; il beato Arnaldo da Carcassonne, mercedario
Beatificato nel 2017, Josef Mayr-Nusser è ricordato come testimone cristiano contro il nazismo. Nato nel 1910 a Bolzano, crebbe in una famiglia contadina. Fin da giovane maturò profonda sensibilità verso i poveri, impegnandosi nelle Conferenze di San Vincenzo, sull’esempio di Federico Ozanam. Partecipò attivamente all’Azione Cattolica, invitando i giovani a riconoscere in Cristo la sola guida. Sposò nel 1942 Hildegard Staub, dalla quale ebbe il figlio Albert. Dopo l’8 settembre 1943, fu arruolato a forza nelle SS. Il 4 ottobre 1944, a Konitz, rifiutò di prestare giuramento a Adolf Hitler. Condannato alla deportazione, morì il 24 febbraio 1945, su un treno diretto a Dachau.

  3. Ricarica la pagina se necessario