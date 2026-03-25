Oggi si commemora il beato Ilarione (Pawel) Januszewski

Il 13 giugno 1999, durante il suo viaggio apostolico in Polonia, Giovanni Paolo II beatificò Ilarione (Pawel) Januszewski, insieme ad altri 107 martiri polacchi della Seconda guerra mondiale, vittime della persecuzione nazista. Nato nel 1907, Ilarione fu educato cristianamente. A causa di problemi economici, dovette abbandonare gli studi e trasferirsi con i genitori a Cracovia. Nel 1927 entrò nell’Ordine Carmelitano. Ordinato sacerdote nel 1934, conseguì il lettorato in Teologia. Insegnò Teologia Dogmatica e Storia della Chiesa. Nel dicembre 1940 si consegnò alla Gestapo per salvare un confratello: finì deportato a Dachau, dove assistette i malati di tifo. Contratto il morbo, ne morì il 25 marzo 1945.

Si festeggiano anche: san Quirino di Roma, martire; la beata Maria Rosa Flesch, fondatrice; san Nicodemo di Mammola, asceta.