Oggi si commemora il beato Giuseppe Nascimbeni

Quello del beato gardesano Giuseppe Nascimbeni fu un apostolato ardente ed instancabile, declinato in molteplici direzioni. Nato nel 1851 a Torri del Benaco (Verona), fu ordinato sacerdote nel 1874. Prima a San Pietro di Lavagno, poi a Castelletto di Brenzone fu punto di riferimento ed esempio per i fedeli. Il suo apporto fu determinante per la nascita di una Cassa Rurale volta ad arginare la pratica dell’usura, per l’edificazione di alloggi destinati ai giovani impegnati nell’alpeggio e, ancora, nell’ideazione di forme di assistenza per anziani soli. Nel 1892, con madre Maria Domenica Mantovani, diede vita alla congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Morì il 21 gennaio 1922. La beatificazione risale al 1988.

Si festeggiano anche: san Vincenzo di Saragozza, martire; la beata Laura Vicuna, vergine; san Gaudenzio, vescovo.