Oggi si commemora il beato Francesco Bonifacio

Francesco Bonifacio nasce in Istria nel 1912 da famiglia di umile condizione, profondamente cristiana. Viene ordinato sacerdote nel 1936, nella cattedrale di San Giusto a Trieste. Da curato a Villa Gardossi, in Istria, si fa apprezzare dai fedeli per disponibilità umana e incisività dell’impegno pastorale. Presto diventa inviso al regime jugoslavo.

L'11 settembre 1946, mentre sta rincasando, viene sequestrato da due miliziani di Tito. Di lui si perdono completamente le tracce; il fratello chiede di aprire un’indagine sulla scomparsa ma viene arrestato, accusato di propalare falsità. Solo dopo molti anni, uno degli uomini che l’avevano rapito confessa che il religioso era stato massacrato e gettato in una foiba. Don Francesco è stato beatificato il 4 ottobre 2008.

Si festeggiano anche: il beato Ludovico IV, langravio di Turingia; san Paziente di Leone, vescovo; i santi Matteo e Gusmeo, martiri.