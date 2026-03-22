Oggi si commemora il beato Clemente Augusto von Galen

La beatificazione di Clemente Augusto von Galen fu celebrata nel 2005, sotto il pontificato di Benedetto XVI. Nel 2003 Giovanni Paolo II lo aveva dichiarato “venerabile” . L’anno successivo ne aveva riconosciuto un miracolo, necessario per la beatificazione. La morte del pontefice polacco portò al rinvio della cerimonia, poi recuperata. Nato nel 1878 a Dinklage, presso Oldenburg, da famiglia aristocratica, von Galen si formò dai Gesuiti e fu ordinato sacerdote nel 1904 a Münster, diocesi di cui divenne vescovo nel 1933. Si distinse per la ferma opposizione al regime nazista, di cui denunciò le violenze. Soprannominato “il Leone di Münster” per il suo coraggio, si spense il 22 marzo 1946.

Si festeggiano anche: San Epafrodito di Filippi, vescovo; santa Lea, vedova; san Benvenuto Scotivoli, vescovo.