Oggi si commemora il beato Bernardino da Fossa

Si festeggiano anche: san Massimo di Riez, vescovo; Beati Tommaso Koteda Kiuni e compagni, martiri; san Valeriano di Aquileia, vescovo
Bernardino da Fossa, nato Giovanni Amici nel 1421 a Fossa presso L’Aquila, mostrò sin da giovane attitudine agli studi. Laureatosi in Giurisprudenza a Perugia, nel 1445 entrò tra i Frati Minori dell’Osservanza. Nell’Ordine Francescano ricoprì ruoli di crescente responsabilità: fu Provinciale degli Abruzzi e resse la Provincia di Bosnia e Dalmazia, oltre ad essere Procuratore Generale presso la Curia Romana tra il 1467 e il 1469. Secondo la tradizione, rifiutò due volte la nomina a vescovo dell’Aquila. Predicatore di grande fama per la sua capacità di infervorare gli astanti, scrisse molti testi storici e teologici. Morì in odore di santità il 27 novembre 1503. Il suo culto è stato confermato da papa Leone XII nel 1828.

Si festeggiano anche: san Massimo di Riez, vescovo; Beati Tommaso Koteda Kiuni e compagni, martiri; san Valeriano di Aquileia, vescovo.

