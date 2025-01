Oggi si commemora il beato Andrea da Peschiera

Considerato dalla tradizione l’«apostolo della Valtellina», il beato Andrea Grego nasce a Peschiera del Garda nell’anno 1400. Quindicenne, entra nel convento domenicano di Brescia. Completa poi gli studi nel prestigioso convento di San Marco, a Firenze, che vive una stagione di riforma inaugurata dal beato Raimondo da Capua. Andrea viene incaricato dai superiori di predicare in Valtellina, dove avevano attecchito vari movimenti ereticali, come quelli che seguivano le dottrine albigese e manichea. Il suo impegno è esemplare e infaticabile: per anni attraversa zone montane, tra Italia e Svizzera, portando la parola di Dio e operando conversioni. Muore a Morbegno, il 18 gennaio 1485.

Si festeggiano anche: santa Margherita d’Ungheria, principessa; la beata Regina Protmann, fondatrice; santa Prisca, martire.