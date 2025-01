Oggi si celebrano i santi Timoteo e Tito

Timoteo (nato a Listra, città dell’Asia Minore) e Tito (di origine greca) sono tra i principali discepoli di san Paolo. Sono i destinatari delle uniche Lettere del Nuovo Testamento indirizzate a persone fisiche e non a comunità di fedeli. San Paolo scrive infatti due Lettere a Timoteo e una a Tito, mentre i due sono rispettivamente vescovi di Efeso e di Creta. La festa di Timoteo e Tito è stata posta in data odierna ad indicare il loro forte legame spirituale con Paolo, di cui proprio ieri la Chiesa ha commemorato la conversione. In pittura, Timoteo appare spesso munito di bastone pastorale, mentre Tito è tramandato in qualche caso con una nave, simbolo del suo impegno missionario tra le genti.

Si festeggiano anche: santa Paola Romana, vedova; il beato Giuseppe Gabriele del Rosario Brochero, sacerdote; il beato Arnaldo de Prades, mercedario.