Oggi si celebra sant’Ursicino di Brescia

Sant’Ursicino (o Ursacio, secondo alcune interpretazioni) fu vescovo di Brescia tra il III e il IV secolo. È il primo vescovo bresciano a cui sia collegabile un documento storico: la sua presenza al Concilio di Sardica (343-344) è infatti attestata dalla firma «Ursacius ab Italia de Brixia». Tale partecipazione viene confermata anche da Ilario di Poitiers, che lo annovera tra i difensori dell’ortodossia contro l’arianesimo. Alla morte fu sepolto nella chiesa di Sant’Apollonio, fuori le mura cittadine. Quando l’edificio venne demolito dai veneziani nel 1517, le reliquie furono trasferite nella chiesa di San Giuseppe. La devozione per lui è attestata da vari calendari liturgici medievali.

Si festeggiano anche: san Carlo de Foucauld, sacerdote; santa Fiorenza, eremita; sant’Ansano, martire.