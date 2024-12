Oggi si celebra sant’Ursicino di Brescia

La figura di sant’Ursicino è di particolare rilevanza per la storia della Chiesa bresciana: è il primo vescovo del nostro territorio a cui sia assegnabile un elemento documentale vero e proprio. La sua presenza al consiglio di Sardica (343-344) è infatti attestata autorevolmente da sant’Ilario di Poitiers (Dottore della Chiesa, a sua volta vescovo) che lo nomina tra i religiosi presenti al sinodo.

La lista cronologica dei vescovi bresciani lo indica come successore di sant’Apollonio e predecessore di san Faustino. Sappiamo che Ursicino combatté l’eresia ariana. Le sue spoglie, dapprima sepolte nella chiesa di Sant’Apollonio, vennero in seguito traslate in San Giuseppe, dove ancora si trovano.

Si festeggiano anche: sant’Edmondo Campion, martire; santa Fiorenza, eremita; sant’Ansano, martire.