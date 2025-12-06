Oggi si celebra sant’Obizio di Niardo
Obizio nacque intorno al 1150 a Niardo, in provincia di Brescia, secondo la tradizione un 4 febbraio. Appartenente a famiglia agiata, crebbe tra molti privilegi. Seguendo le orme del padre, divenne «miles», cioè uomo d’armi. Sposò la contessa Inglissenda Porro, da cui ebbe quattro figli. Durante una battaglia sull’Oglio, il 7 luglio 1191, a causa del cedimento di un ponte, Obizio rischiò di affogare. Salvato, raccontò di una visione infernale talmente terrorizzante da indurlo a mutare vita. Da allora, si dedicò con fervore a Dio, persuadendo moglie e figli ad imitarlo. Nel 1197 entrò come oblato nel monastero di Santa Giulia a Brescia. Morì in odore di santità il 6 dicembre 1204.
Si festeggiano anche: san Nicola di Bari, vescovo; santa Asella di Roma, vergine; la beata Luisa Maria Frias Canizares, martire.
