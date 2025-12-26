Giornale di Brescia
Oggi si celebra santo Stefano, primo martire

Si festeggiano anche: san Dionigi, Papa; il beato Alessandro Sirdani, martire; il beato Giovanni Orsini, vescovo
Santo Stefano, primo martire
Nel giorno dopo il Natale la Chiesa festeggia santo Stefano, primo martire cristiano: non ne conosciamo né data né luogo di nascita. La sua vicenda è narrata negli Atti degli Apostoli. Stefano vive a Gerusalemme ed è probabilmente di origine greca. Fa parte della prima comunità cristiana, dove i beni vengono condivisi. Si occupa della distribuzione del cibo a vedove e orfani, ma svolge anche un’intensa attività di predicazione.

La sua eloquenza e i miracoli che gli vengono attribuiti suscitano conversioni. Intorno all’anno 35 è accusato di blasfemia dalle autorità ebraiche: verrà lapidato dalla folla per aver proclamato la sua fede in Gesù risorto. È patrono di muratori e piastrellisti.

