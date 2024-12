Oggi si celebra santo Stefano, primo martire

Santo Stefano è cronologicamente il primo martire del Cristianesimo. Ne leggiamo negli Atti degli Apostoli: sappiamo che è uno dei primi sette diaconi scelti dagli Apostoli, ma nulla della sua vita precedente ci è noto. Probabilmente di cultura greca, da diacono opera tra i Giudei di origine ellenistica. A seconda delle fonti, nel 34 o nel 36 d.C. è accusato di blasfemia. Condotto davanti al Sinedrio per essere giudicato, afferma la sua fede in Cristo. Trascinato in strada, è lapidato. Le prime testimonianze del suo culto si manifestano dal IV secolo. Patrono dei muratori, in ambito iconografico è ritratto indossante la «dalmatica», veste liturgica dei diaconi.

Si festeggiano anche: san Dionigi, papa; il beato Alessandro Sirdani, martire; il beato Giovanni Orsini, vescovo.