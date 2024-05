Oggi si celebra sant’Isidoro

Popolarissimo in Spagna, sant’Isidoro, detto «l'agricoltore», nasce a Madrid (di cui diverrà patrono), verso il 1070. È un contadino dal forte afflato religioso: si accosta quotidianamente all’Eucarestia e spesso si raccoglie in preghiera e in meditazione.

Quando la sua città è attaccata dagli Almoravidi, fugge a Torrelaguna, dove sposa Maria, la giovane di cui è teneramente innamorato e che ne condivide il misticismo. I due si spendono con grande impegno per i più poveri. Isidoro muore il 15 maggio 1130. È stato canonizzato nel 1622 da papa Gregorio XV; la moglie è stata invece beatificata. Le reliquie di Isodoro sono conservate nella cattedrale di Madrid.

Si festeggiano anche: Sant' Eutizio di Ferento, Martire; Beato Egidio da Vauzela, Domenicano; San Severino di Settempeda, Vescovo.