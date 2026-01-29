Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si celebra sant’Aquilino

Si festeggiano anche: san Costanzo di Perugia, vescovo; sant’Agnese da Bagno di Romagna, camaldolese; santi Papia e Mauro, martiri
Sant'Aquilino
Nato in Germania, probabilmente a Würzburg, nella seconda metà del IV secolo, Aquilino cresce in un ambiente cristiano. Divenuto sacerdote, si impegna per la difesa dell’ortodossia contro l’arianesimo. Rinunciando ad una brillante carriera nell’ambito della gerarchia ecclesiastica, si fa predicatore itinerante. Arriva in Italia: prima a Pavia, poi a Milano, realtà attraversata da fermenti spirituali e tensioni dottrinali. Secondo la tradizione, qui viene ucciso da alcuni eretici. Le sue reliquie sono custodite nella basilica di San Lorenzo Maggiore. Il culto per lui si è radicato profondamente nella devozione popolare ambrosiana. È ritratto in una scultura tra le guglie del duomo di Milano.

