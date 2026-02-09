Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra sant’Apollonia di Alessandria d’Egitto

Si festeggiano anche: il beato Bernardino Caimi, francescano; san Altone, abate; san Marone, eremita
Sant’Apollonia di Alessandria d’Egitto
Sant’Apollonia di Alessandria d’Egitto
AA

Apollonia di Alessandria d’Egitto nacque alla fine del II secolo o agli inizi del III. Fu catturata durante la sommossa contro i cristiani del 248-249. I pagani, furiosi, le strapparono i denti e minacciarono di gettarla in un rogo se non avesse rinnegato la fede. Apollonia chiese un momento di respiro e poi si lanciò nel fuoco, preferendo la morte all’abiura. Dal Medioevo, la devozione per lei si diffuse ampiamente. Papa Pio VI, nel XVIII secolo, fece distruggere una grande quantità di denti, falsamente attribuiti alla santa, che alimentavano il mercato delle reliquie. Spesso rappresentata in pittura, Apollonia ha il suo attributo iconografico più noto nella tenaglia che stringe un dente.

Si festeggiano anche: il beato Bernardino Caimi, francescano; san Altone, abate; san Marone, eremita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario