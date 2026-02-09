Oggi si celebra sant’Apollonia di Alessandria d’Egitto

Apollonia di Alessandria d’Egitto nacque alla fine del II secolo o agli inizi del III. Fu catturata durante la sommossa contro i cristiani del 248-249. I pagani, furiosi, le strapparono i denti e minacciarono di gettarla in un rogo se non avesse rinnegato la fede. Apollonia chiese un momento di respiro e poi si lanciò nel fuoco, preferendo la morte all’abiura. Dal Medioevo, la devozione per lei si diffuse ampiamente. Papa Pio VI, nel XVIII secolo, fece distruggere una grande quantità di denti, falsamente attribuiti alla santa, che alimentavano il mercato delle reliquie. Spesso rappresentata in pittura, Apollonia ha il suo attributo iconografico più noto nella tenaglia che stringe un dente.

Si festeggiano anche: il beato Bernardino Caimi, francescano; san Altone, abate; san Marone, eremita.