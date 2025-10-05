Oggi si celebra sant’Anna Schäffer
Canonizzata nel 2012, Anna Schäffer nasce nel 1882 a Mindelstetten, in Baviera. Manifesta sin da bambina amore per il Vangelo. Adolescente, vorrebbe entrare in convento ma la morte del padre l’obbliga a prendersi cura dei cinque fratelli più piccoli. Nel 1901, in una lavanderia, accade l’incidente che ne stravolge l’esistenza: ustionatasi con acqua bollente, riporta lesioni permanenti alle gambe. Costretta per sempre a letto, accoglie la paralisi e l’insorgere di altre gravi malattie trasformando la sofferenza in quotidiana offerta di sé a Dio. La notizia della sua fede eroica si diffonde e molti credenti vanno a trovarla per riceverne il conforto. Muore il 5 ottobre 1925.
Si festeggiano anche: santa Caritina, martire; il beato Bartolo Longo, fondatore; san Apollinare di Valence, vescovo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
