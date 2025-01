Oggi si celebra sant'Angela da Foligno

Canonizzata da papa Francesco nel 2013, Angela da Foligno nasce nel 1248 da famiglia di buona condizione economica. Non compie studi regolari. Si sposa e ha vari figli, assaporando i privilegi che il suo censo le consente. Lentamente matura però in lei un’inquietudine di natura religiosa che sembra placarsi solo nell’accoglimento della lezione di san Francesco. Verso il 1288 una lunga sequela di lutti si abbatte sulla sua casa: Angela perde la madre, il marito, i figli. Liberatasi delle sue proprietà, nel 1290 entra nel Terz’Ordine francescano. Il resto della sua esistenza è trascorso tra preghiere ed opere pie, in particolare nell’assistenza ai malati di lebbra, piaga del tempo. Muore il 4 gennaio 1309.

Si festeggiano anche: santa Dafrosa, martire; santa Elisabetta Anna, vedova; sant’Abruncolo, vescovo.