Oggi si celebra sant'Andrea Bessette

Si festeggiano anche: santa Raffaella Maria del Sacro Cuore, fondatrice; il beato Federico, prevosto; san Giovanni de Ribera, vescovo
Nonostante la salute fragile e una preparazione scolastica modesta, Alfredo Bessette divenne uno dei santi canadesi più popolari. Nato nel 1845 a Saint-Grégoire-d’Iberville, nel Québec, rimase presto orfano e conobbe la povertà. Costretto a lavori saltuari tra Canada e Stati Uniti, trovò nella fede e nella devozione a san Giuseppe il centro della propria vita. Nel 1870 entrò nei Fratelli della Santa Croce, assumendo il nome di fratel Andrea. Destinato alla portineria del Collegio di Notre-Dame di Montréal, vi rimase quarant’anni. Dalla sua porta passavano poveri, malati e sofferenti, che gli si affidavano. Presto gli furono attribuite guarigioni straordinarie. Morì il 6 gennaio 1937.

