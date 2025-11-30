Oggi si celebra sant’Andrea Apostolo

Andrea, fratello di Simon Pietro, è conosciuto come Protocletos, cioè il «Primo chiamato». Nato a Betsaida di Galilea, era un pescatore. Discepolo del Battista, quando incontrò Gesù corse a informare il fratello, dicendogli: «Abbiamo trovato il Messia!». Fu testimone del miracolo della moltiplicazione dei pani. Dopo l’Ascensione, avrebbe predicato in Scizia, Cappadocia, Galazia, Bitinia e Grecia, arrivando a Patrasso.

Qui, secondo la tradizione, fu martirizzato, appeso a una croce a forma di X, trovando la morte il 30 novembre di un anno collocabile intorno al 60. Le sue reliquie furono trasportate a Costantinopoli, Amalfi e Roma. È patrono di pescatori, cordai, macellai e di nazioni come Grecia e Russia.

Si festeggiano anche: il beato Giovanni Garbella da Vercelli, sacerdote; santa Maura di Costantinopoli, martire; il beato Federico da Ratisbona, confessore.