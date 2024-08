Oggi si celebra sant’Alessandro

Oggi si celebrano, tra gli altri, anche due santi di nome Alessandro, vissuti a distanza di qualche secolo l’uno dall’altro e che la tradizione ha talvolta confuso e sovrapposto, complice la vicinanza delle aree, rispettivamente bresciana e bergamasca, in cui si snodarono le loro esistenze.

Nel I secolo vive il sant’Alessandro originario di Brescia, qui morto martire, di cui si hanno scarne notizie. A cavallo tra III e IV secolo vive invece il sant’Alessandro che diverrà patrono di Bergamo.

La memoria popolare lo tramanda soldato romano, comandante di centuria della legione Tebea in Africa, poi trasferito nell’Italia del nord e martirizzato nella città orobica il 26 agosto del 303, nel luogo in cui oggi si erge la chiesa di S. Alessandro in Colonna.

Si festeggiano anche: Beata Lorenza (Leukadia); Harasymiv, Vergine e martire; San Massimiliano di Roma, Martire; San Secondo, Martire.