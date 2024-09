Oggi si celebra sant’Alberto di Gerusalemme

Sant'Alberto di Gerusalemme nacque a Castel Gualtieri, in Emilia, nel 1149. Già vescovo di Bobbio per un anno, svolse importanti incarichi diplomatici. Uomo ricco in dottrina, operò una puntuale azione normativa indirizzata agli ordini religiosi. Venne eletto patriarca di Gerusalemme nel 1205: qui profuse i suoi sforzi per realizzare una convivenza pacifica tra le varie confessioni presenti nella regione.

Gli si deve, tra il 1206 ed il 1209, l’ideazione della Regola adottata dagli eremiti sul Monte Carmelo (che egli aveva radunato in comunità). Da tale testo trasse origine il monachesimo carmelitano. Morì il 14 settembre 1214, ucciso a coltellate da un religioso che aveva rimosso dal suo incarico, dopo averne criticato la condotta.

Si festeggiano anche: san Pietro II di Tarantasia, vescovo; il beato Raimondo da Moncada, mercedario; santa Notburga di Eben, domestica.