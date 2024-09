Oggi si celebra sant’Alberto da Pontida

Sant’Alberto da Pontida (conosciuto anche come Alberto da Prezzate o Alberto Prezzati) nasce verso il 1025, da nobile famiglia bergamasca. Militare di carriera, dopo una ferita riportata in battaglia, matura il desiderio di una dimensione spirituale.

Intorno al 1071 si fa pellegrino. La destinazione originaria, la Terra Santa, viene accantonata per una serie di difficoltà a favore di Santiago de Compostela. Durante l’itinerario, Alberto si accosta all’esperienza cluniacense, declinata in monasteri in cui soggiorna, avvertendola affine alla propria sensibilità.

Nel 1079, a Pontida, fonda un monastero dedicato a san Giacomo Apostolo, basato sulla Regola di sant’Ugo di Cluny. Muore verso il 1096.

Si festeggiano anche: il beato Giacomo Friteyre-Durvè, sacerdote e martire; san Giusto di Lione, vescovo; il beato Oliviero Lefevre, sacerdote e martire.