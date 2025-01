Oggi si celebra sant’Agnese

Patrona di vergini e fidanzate, sant’Agnese è una giovanissima romana, cristiana, che vive a cavallo tra III e IV secolo. Educata nella fede, avverte la netta volontà di consacrarsi interamente a Dio. La tradizione racconta come, respinte le attenzioni del figlio del prefetto di Roma, ne venga denunciata in quanto cristiana. Per umiliarla, è condotta allora nuda in un postribolo: all’improvviso i suoi capelli crescono fino a coprirla completamente.

Un uomo che, poco dopo, cerca di molestarla muore all’istante. Scagliata allora nel fuoco, ne esce indenne. Infine muore per un colpo di spada alla gola, nel modo in cui venivano uccisi gli agnelli, che proprio per questo, spesso, in pittura le sono stati affiancati.

Si festeggiano anche: la beata Cristiana di Assisi; i santi Fruttuoso, Augurio ed Eulogio, martiri; san Patroclo, martire.