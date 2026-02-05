Oggi si celebra sant’Agata

Sant’Agata, giovanissima martire cristiana, nacque da famiglia nobile intorno al 235, a seconda delle fonti a Catania o a Palermo. Adolescente, si consacrò a Cristo, opponendosi con fermezza al corteggiamento del proconsole Quinziano. Quest’ultimo la fece allora sottoporre ad atroci torture, inflitte tramite pettini di ferro, lamine ardenti, mutilazioni. La data del martirio è il 5 febbraio 251. Agata è patrona di Catania: processioni e feste popolari, sempre molto partecipate, ne rinnovano il culto. Il cosiddetto “velo di Sant’Agata” (un tessuto che la tradizione vuole le appartenesse, custodito in duomo) divenne nei secoli simbolo di protezione della città, considerato capace di fermare lava, incendi e disastri.

Si festeggiano anche: san Luca di Demenna o d'Armento, monaco; san Gesù Mendez Montoya, martire; la beata Elisabetta Canori Mora, terziaria trinitaria.