Oggi si celebra sant’Adelaide di Borgogna Imperatrice

Vita complessa, quella di sant’Adelaide di Borgogna, detta anche Imperatrice. Nata nel 931, è figlia del re dell’alta Borgogna, Rodolfo II, e di Berta, duchessa di Svevia. Nel 947 va in moglie a Lotario II, re d'Italia, rimanendone vedova tre anni dopo. Berengario II del Friuli, successore di Lotario, la tiene allora prigioniera sul Garda; viene liberata da Ottone I, che diverrà suo sposo e imperatore. Vedova poi per la seconda volta, Adelaide regge l’impero per Ottone III, il nipote minorenne erede al trono. Dotata di profondo spirito di pietà, sostiene i poveri e fonda chiese. Dopo essersi ritirata in un monastero benedettino in Alsazia, vi muore in fama di santità il 16 dicembre 999. È stata canonizzata nel 1097.

Si festeggiano anche: i beati Giacomo e Adolfo, martiri; il beato Onorato (Venceslao) Kazminski, cappuccino; sant’Everardo del Friuli, conte.