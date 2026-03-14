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Santo del giorno

Oggi si celebra santa Matilde di Sassonia

Si festeggiano anche: Il beato Filippo Longo, francescano; san Leone, vescovo; santa Paolina, religiosa
Santa Matilde di Sassonia
Santa Matilde di Sassonia
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Matilde di Sassonia, regina di Germania, nacque intorno all’895. Figlia del conte Teodorico di Westfalia e di Rainilde, di origine danese, fu educata dalla nonna, badessa del monastero di Herford. Sposò Enrico di Sassonia, detto “l’Uccellatore”, appassionato di falconeria. Il matrimonio fu felice. Nacquero cinque figli, tra cui il futuro imperatore Ottone I. Nel 919 Enrico divenne re di Germania. Matilde fu sovrana amata dal popolo: durante le guerre, assente il marito, governò con saggezza, distinguendosi per la carità esercitata nei confronti di poveri e malati. Rimasta vedova nel 936, rinunciò agli ornamenti regali e condusse una vita sempre più austera. Fondò numerosi monasteri. Morì il 14 marzo 968.

Si festeggiano anche: Il beato Filippo Longo, francescano; san Leone, vescovo; santa Paolina, religiosa.

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