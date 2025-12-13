Giornale di Brescia
Oggi si celebra santa Lucia

Si festeggiano anche: san Arsenio, monaco; il beato Antonio Grassi, sacerdote; santi Eustrazio, Aussenzio, Eugenio, Mardario ed Oreste, martiri
La notte scorsa santa Lucia ha portato regali ai bambini lombardi, ma anche veneti e trentini, rinnovando una tradizione le cui origini sono forse risalenti a usanze del mondo contadino, quando, a dicembre, chi aveva goduto di un’annata abbondante donava parte del raccolto a chi non era stato toccato da altrettanta fortuna. Lucia, vissuta a Siracusa, sarebbe stata martirizzata durante la persecuzione di Diocleziano, il 13 dicembre di un anno intorno al 304. La leggenda racconta che avrebbe subìto spietate torture. È patrona dei ciechi. Le vere ragioni del patronato non sarebbero da rintracciare nell’asportazione degli occhi (circostanza mai accertata), ma nell’etimologia: il nome Lucia deriva infatti dal latino lux, luce.

