Oggi si celebra santa Lucia

Che cosa sappiamo dal punto di vista storico di santa Lucia, dispensatrice di doni ai piccoli nella notte scorsa? Nata a Siracusa verso la fine del III secolo, è educata cristianamente. Ottenuta una grazia da sant’Agata, martire catanese, fa voto di castità, annullando nozze combinate. L’uomo a cui era destinata in sposa allora la denuncia in quanto cristiana. Lucia non abiura: viene torturata e infine decapitata. La morte sarebbe da datarsi al 13 dicembre del 304. La tradizione vuole che abbia subìto la privazione degli occhi, ma il celebre patronato della vista e dei ciechi trae la vera origine dal suo nome, derivazione del latino «lux», cioè luce.

Si festeggiano anche: sant'Arsenio, monaco; il beato Antonio Grassi, sacerdote; santi Eustrazio, Aussenzio, Eugenio, Mardario ed Oreste, martiri.