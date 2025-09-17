Giornale di Brescia
Oggi si celebra santa Ildegarda di Bingen

Si festeggiano anche: santa Colomba di Cordova, martire; san Roberto Bellarmino, dottore della Chiesa; san Lamberto di Maastricht, vescovo e martire
Figura affascinante di mistica medievale, resa popolare anche da una pubblicistica ampia e variegata, Ildegarda di Bingen nacque nel 1098 nell'Assia renana. Fu monaca benedettina, scrittrice, compositrice di brani musicali liturgici e si interessò di medicina e scienza. Sin da bambina, ebbe visioni trascendenti, poi esposte in libri. Incrociò la sua vita con personaggi del calibro di Federico Barbarossa e san Bernardo di Chiaravalle. Morì in odore di santità il 17 settembre 1179. Il suo culto venne confermato nel 1326. Papa Benedetto XVI l’ha dichiarata Dottore della Chiesa nel 2012, insieme a san Giovanni d'Avila.

