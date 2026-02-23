Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si celebra santa Giuseppina Vannini

Si festeggiano anche: san Policarpo, vescovo; il beato Alerino Rembaudi, vescovo; il beato Ludovico Mzyk, martire
Santa Giuseppina Vannini
Santa Giuseppina Vannini
AA

Nel 2019 papa Francesco ha canonizzato madre Giuseppina Vannini, in virtù del suo impegno nella cura dei malati e per la fondazione delle Figlie di San Camillo. La religiosa, nata a Roma nel 1859, perse i genitori in tenera età e fu cresciuta in orfanotrofio dalle Figlie della Carità. Dopo vari tentativi di vita consacrata non andati a buon fine, la svolta per lei arrivò nel 1891, attraverso l’incontro con il camilliano padre Luigi Tezza. I due fondarono nel 1892 un nuovo istituto, le citate Figlie di San Camillo, dedicato all’assistenza dei sofferenti, anche a domicilio, sulle orme di san Camillo de Lellis. La congregazione si espanse in Italia, Europa e America Latina. Madre Giuseppina morì il 23 febbraio 1911.

Si festeggiano anche: san Policarpo, vescovo; il beato Alerino Rembaudi, vescovo; il beato Ludovico Mzyk, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario