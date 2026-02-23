Oggi si celebra santa Giuseppina Vannini

Nel 2019 papa Francesco ha canonizzato madre Giuseppina Vannini, in virtù del suo impegno nella cura dei malati e per la fondazione delle Figlie di San Camillo. La religiosa, nata a Roma nel 1859, perse i genitori in tenera età e fu cresciuta in orfanotrofio dalle Figlie della Carità. Dopo vari tentativi di vita consacrata non andati a buon fine, la svolta per lei arrivò nel 1891, attraverso l’incontro con il camilliano padre Luigi Tezza. I due fondarono nel 1892 un nuovo istituto, le citate Figlie di San Camillo, dedicato all’assistenza dei sofferenti, anche a domicilio, sulle orme di san Camillo de Lellis. La congregazione si espanse in Italia, Europa e America Latina. Madre Giuseppina morì il 23 febbraio 1911.

Si festeggiano anche: san Policarpo, vescovo; il beato Alerino Rembaudi, vescovo; il beato Ludovico Mzyk, martire.