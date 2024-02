Oggi si celebra santa Giacinta Marto

Santa bambina, Giacinta Marto (al secolo Jacinta de Jesus) nasce nel 1910 ad Aljustrel, frazione di Fatima, in Portogallo, undicesima figlia di Emanuele Pietro Marto e Olimpia de Jesus.

Con il fratello Francesco e la cugina Lucia, Giacinta è una dei veggenti di Fatima. I tre sono testimoni di apparizioni mariane tra il maggio e l’ottobre del 1917. Gli episodi sono forieri di grandi cambiamenti, per Giacinta: non è più la bambina ilare di prima, ma esprime preoccupazione per i malati e per i peccatori e si dedica alla preghiera.

Nel 1918 contrae la terribile influenza «spagnola», cadendone vittima il 20 febbraio 1920, a Lisbona: non ha ancora dieci anni. Ad un religioso in visita, aveva profetizzato la data della propria morte; il fratello Francesco era invece scomparso il 4 aprile 1919.

I due sono stati beatificati da Giovanni Paolo II nel 2000 e canonizzati da papa Francesco nel 2017, in concomitanza con il centenario della prima apparizione della Madonna di Fatima. Infine: la loro cugina, Lucia (che aveva scelto la vita consacrata), si è spenta il 13 febbraio 2005, a 98 anni. Le spoglie di Giacinta Marto sono custodite nella basilica di Nostra Signora del Rosario, a Fatima.

Si festeggiano anche: la beata Giulia Rodzinska, vergine domenicana, martire; i beati Cinque Martiri di Tiro; san Zenobio, sacerdote e martire.