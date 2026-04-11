Oggi si celebra santa Elena Guerra

Canonizzata nel 2024 da papa Francesco, Elena Guerra nasce a Lucca nel 1835. La sua esistenza è attraversata da gravi malattie e sfide complesse, sempre trasformate in altrettanti slanci apostolici. Autodidatta, dà vita alle “Amicizie spirituali”, gruppi di donne unite da preghiera, formazione cristiana e sostegno reciproco. Da giovane assiste i colerosi, poi una lunga infermità la costringe a letto per anni. Guarita, fonda a Lucca una comunità femminile dedita all’educazione delle ragazze: nascerà così la Congregazione delle Oblate dello Spirito Santo. Scrittrice e teologa, è promotrice instancabile della devozione allo Spirito Santo. Muore l’11 aprile 1914.

Si festeggiano anche: santo Stanislao, vescovo; i beati Paolo e Giacomo, mercedari; la beata Sancia del Portogallo, principessa.



