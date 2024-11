Oggi si celebra santa Cecilia

Chi era santa Cecilia, patrona dei musicisti? Secondo la tradizione, si tratta di una giovane romana andata incontro al martirio verso il 230. La «Passio Sanctae Caeciliae», testo che ha valenza unicamente letteraria, narra che la cristiana Cecilia stimoli alla conversione il marito, Valeriano. Scoperti, i due sarebbero stati uccisi.

Il patronato di Cecilia nei confronti dei musicisti trova origine in un brano della sua Passio («Ella cantava nel suo cuore soltanto al Signore»), a lungo inteso letteralmente. Il «cantava», hanno nel tempo indicato gli esegeti, sarebbe invece da spiegarsi più come preghiera interiore che come inclinazione musicale.

Si festeggiano anche: san Benigno di Milano, vescovo; il beato Michele Puig, mercedario; il beato Tommaso Reggio, vescovo.