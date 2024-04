Oggi si celebra santa Caterina da Siena

Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 - Roma, 29 aprile 1380) era la ventiquattresima di venticinque figli di un tintore, Iacopo Benincasa. Sin da piccola, manifestò un carattere risoluto e una spiccata inclinazione spirituale.

Nonostante l’opposizione della famiglia, a sedici anni entrò nel terz’Ordine domenicano (come noto, il primo era quello dei frati; il secondo, quello delle monache). Da Terziaria, visse in famiglia, in una piccola cella: indossava la tunica bianca dei domenicani e il mantello nero, appunto da suora «mantellata».

A vent’anni ebbe una visione: la Vergine e Gesù le porsero l’anello nuziale. In una manifestazione successiva, rivelò, Cristo l’aveva incaricata del rinnovamento della Chiesa. Caterina si imponeva lo stesso rigore che pretendeva dagli altri: si infliggeva penitenze, flagellandosi e digiunando. Morì a 33 anni, il 29 aprile 1380.

È stata canonizzata nel 1461. La proclamazione a patrona d’Italia data al 1939. Il conferimento del titolo di Dottore della Chiesa risale invece al 1970, sotto papa Paolo VI. Il temperamento veemente di Caterina era ben noto ai contemporanei e ne rappresentava un tratto distintivo: dalla sua cella, dettava ai collaboratori missive destinate a principi ed ecclesiastici; celebri le esortazioni a papa Gregorio XI perché lasciasse la sede di Avignone e rientrasse a Roma.

Si festeggiano anche: sant' Acardo, abate; san Cristino, martire; san Severo di Napoli, vescovo.