Oggi si celebra san Tommaso Moro

Tommaso Moro (Thomas More) è politico, intellettuale e scrittore. Nasce a Londra nel 1478. Già avvocato, membro del Parlamento e giudice, diventa stimato collaboratore di re Enrico VIII, fino a ricoprire il ruolo di Lord Cancelliere del Regno. Rinuncia alla carica nel 1532, mettendosi in aperto contrasto con il sovrano che si proponeva di assumere il controllo del Parlamento, dell’Assemblea del Clero e, in ultimo, della Chiesa inglese. Moro viene quindi arrestato. È decapitato il 6 luglio 1535. È stato canonizzato nel 1935. Il suo testo più conosciuto è «Utopia» che racconta di un’isola immaginaria dove si è compiuta una società perfetta. Moro conia la parola utopia partendo dal greco: letteralmente significa «luogo inesistente».

Si festeggiano anche: San Paolino da Nola; Santi Giulio e Aronne, Martiri; Sant'Albano d'Inghilterra, Martire.