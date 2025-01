Oggi si celebra san Tommaso da Cori

San Tommaso da Cori (al secolo Francesco Antonio Placidi) nasce nella località laziale nel 1655. A quattordici anni, persi entrambi i genitori, si assume la responsabilità delle sorelle. Solo una volta fattele sposare, dà spazio al suo profondo desiderio di vita consacrata. Ventiduenne, entra nei Frati Minori Francescani del convento della Santissima Trinità di Orvieto. Nel 1683 è ordinato sacerdote. Avvia un’intensa opera come predicatore, guadagnandosi l’appellativo, in virtù di un impegno indefesso protratto per tutta la vita, di «apostolo del Sublacense». Riceve in dono vari carismi, come apparizioni e miracoli. Si spegne a Bellegra (Roma) l’11 gennaio 1729.

Si festeggiano anche: sant’Alessandro di Fermo, vescovo; il beato Francesco Rogaczewski, martire; santa Onorata di Pavia, vergine.