Oggi si celebra san Sebastiano
Si festeggiano anche: san Fabiano, Papa; sant’Eusebio, eremita; la beata Maria Cristina dell'Immacolata Concezione, religiosa
San Sebastiano
AA
Molto conosciuto per le frequenti rappresentazioni in pittura, di Sebastiano sappiamo poco sotto il profilo storico. Se ne colloca il martirio il 20 gennaio di un anno intorno al 304; sant’Ambrogio lo dice originario di Milano. Ufficiale dell’esercito romano, accusato di aiutare i cristiani perseguitati, fu condannato ad essere trafitto dalle frecce dei commilitoni. Sopravvissuto, venne flagellato fino alla morte. Il suo culto si diffuse rapidamente. È patrono di arcieri, artigiani delle armi e Vigili Urbani. Inizialmente raffigurato come soldato maturo, a partire dal Rinascimento venne invece dipinto come un giovane bellissimo, seminudo, legato a una colonna, colpito dalle frecce.
Si festeggiano anche: san Fabiano, Papa; sant’Eusebio, eremita; la beata Maria Cristina dell'Immacolata Concezione, religiosa.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti