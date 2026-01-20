Giornale di Brescia
Oggi si celebra san Sebastiano

Si festeggiano anche: san Fabiano, Papa; sant’Eusebio, eremita; la beata Maria Cristina dell'Immacolata Concezione, religiosa
San Sebastiano
San Sebastiano
Molto conosciuto per le frequenti rappresentazioni in pittura, di Sebastiano sappiamo poco sotto il profilo storico. Se ne colloca il martirio il 20 gennaio di un anno intorno al 304; sant’Ambrogio lo dice originario di Milano. Ufficiale dell’esercito romano, accusato di aiutare i cristiani perseguitati, fu condannato ad essere trafitto dalle frecce dei commilitoni. Sopravvissuto, venne flagellato fino alla morte. Il suo culto si diffuse rapidamente. È patrono di arcieri, artigiani delle armi e Vigili Urbani. Inizialmente raffigurato come soldato maturo, a partire dal Rinascimento venne invece dipinto come un giovane bellissimo, seminudo, legato a una colonna, colpito dalle frecce.

