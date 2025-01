Oggi si celebra san Ponziano di Spoleto

Patrono di Spoleto e fortemente radicato nella memoria popolare umbra, san Ponziano ha un profilo storico poco determinabile. Secondo la tradizione era un giovane che avrebbe subìto il martirio per decollamento tra il 156 ed il 165. Lo si è considerato protettore dagli eventi sismici a partire dal 1703, quando una violenta scossa di terremoto, avvertita in coincidenza della sua festa, non procurò vittime. Anche il suo martirio sarebbe stato accompagnato da un terremoto. Sul luogo della sua sepoltura, nei pressi di Spoleto, sorsero una basilica ed un monastero. La sua fama di protettore dai terremoti si diffuse in varie parti d’Europa: anche la città di Utrecht lo volle come patrono.

Si festeggiano anche: san Macario il Grande, abate; sante Archelaide, Tecla e Susanna, martiri; santa Faustina di Como, benedettina.