Oggi si celebra san Pio X

​​​​​​Il pontificato di Pio X, al secolo Giuseppe Melchiore Sarto, ebbe nette caratteristiche riformatrici. Nato a Riese (Treviso) nel 1835 da famiglia contadina, prima di salire al soglio di Pietro nel 1903, fu vescovo di Mantova e patriarca di Venezia. Tra i cardini del suo apostolato figurarono la Comunione ai bambini, la redazione del Codice di diritto canonico, l’attenzione all’Azione Cattolica, il richiamo all’importanza di una preparazione puntuale dei sacerdoti, la riforma liturgica e del canto sacro.

Morto il 21 agosto 1914, è stato beatificato nel 1951 e canonizzato nel 1954. Già in vita veniva indicato popolarmente come santo, in relazione a racconti di guarigioni miracolose scaturite dal tocco delle sue vesti.

Si festeggiano anche: Santa Ciriaca di Roma; Beata Vittoria, principessa del Madagascar; San Privato di Mende, martire.