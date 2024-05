Oggi si celebra san Pietro Nolasco

San Pietro Nolasco (Carcassone, Francia, 1182/9 circa – Barcellona, Spagna, 13 maggio 1249) nasce da famiglia nobile e particolarmente agiata.

Sin da bambino, spicca per spirito di pietà verso i poveri. Viaggiando in Spagna, trovandosi a Barcellona, è colpito dalle condizioni in cui sono costretti gli schiavi dei Mori; ne riscatta centinaia con il proprio denaro.

In seguito, aiutato da re Giacomo I e dal vescovo di Barcellona, fonda l’Ordine di Santa Maria della Misericordia, o della «Mercede», consacrato alla liberazione degli schiavi. Il suo culto è stato confermato dalla Congregazione dei Riti nel 1628 e quindi esteso a tutta la Chiesa nel 1664. È considerato il patrono di Messina e Palermo.

Si festeggiano anche: beati Pietro de Tornamira E Guglielmo Tandi, mercedari; Beato Ponzio De Barellis, mercedario; Sant’Adalberto di Lindisfarne, vescovo.