Oggi si celebra san Paolo della Croce

San Paolo della Croce, al secolo Paolo Francesco Danei, nasce da casato aristocratico ma decaduto in provincia di Alessandria, nel 1694. La famiglia non è in condizioni economiche floride: Paolo, primo di sedici fratelli, aiuta il padre, commerciante.

Rivela presto una sensibile spiritualità. A ventisei anni sceglie la vita eremitica. Con permesso vescovile, si stabilisce in solitudine in una piccola chiesa di Castellazzo Bormida. Recupera qui quella che era stata un’ispirazione della sua prima giovinezza: la creazione di un nuovo ordine. Assunto il nome di Paolo della Croce, fonda l'ordine dei Chierici scalzi della santa Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo: nascono così i Passionisti. Muore il 18 ottobre 1775.

Si festeggiano anche: sant'Aquilino di Evreux, vescovo; santa Cleopatra; san Filippo Howard, martire.