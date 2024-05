Oggi si celebra san Pancrazio

Patrono dei Giovani dell’Azione Cattolica, san Pancrazio nasce nel 289 a Sinnada, cittadina della Frigia, provincia consolare dell’Asia Minore, nell’attuale Turchia. Appartiene ad una ricca famiglia romana e pagana. Dopo aver perso i genitori, con uno zio giunge a Roma.

Qui, incontrata una comunità cristiana, si converte.

Nel 303 scoppia la persecuzione di Diocleziano: chi non compie sacrifici agli idoli e non considera l’imperatore alla stregua di una divinità viene arrestato e torturato: l’unico modo per salvarsi è l’abiura. Pancrazio, poco più che un ragazzino, non cede ai suoi aguzzini. Viene condannato alla pena capitale.

La data della morte è stata individuata nel 12 maggio 304.

Si festeggiano anche: Sant’Achilleo, Martire; San Cirillo, Martire; Sant’Epifanio di Costanza di Cipro, Vescovo.