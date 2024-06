Oggi si celebra san Nicola di Trani

San Nicola di Trani nasce nel 1075 a Steiri, sul monte Elicone, in Grecia. Si fa monaco nel 1087. In seguito, si imbarca per Otranto con l’obiettivo di raggiungere Roma come pellegrino. Nel 1094 arriva a Trani, dove si ferma per il resto della vita. La sua popolarità è legata all’abitudine di ripetere quasi ossessivamente l’invocazione «Kyrie eleison», cioè «Signore, pietà».

Tale pratica già in patria aveva determinato frizioni con i confratelli; la madre, esasperata, aveva preso a considerarlo squilibrato. San Nicola non era insano: è collocabile nella tradizione dei cosiddetti «saloi», cioè i «pazzi per Cristo», mistici che, simulando la follia, si proponevano di mortificare la propria dignità per partecipare più intimamente alla Passione di Cristo. Muore il 2 giugno 1094.

Si festeggiano anche: Beata Eufemia; Beato Sadoc e 48 compagni, Martiri domenicani; Sant’Eugenio I, Papa.