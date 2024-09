Oggi si celebra san Matteo Apostolo

Le notizie propriamente storiche su San Matteo, Apostolo ed Evangelista, sono minime. Conosciuto anche con il nome di Levi, viveva a Cafarnao.

Era un pubblicano, cioè un esattore delle tasse per conto dei romani: gli ebrei lo disprezzavano, perché considerato collaborazionista degli occupanti. Rispose immediatamente all’invito di Gesù, che incrociatolo gli disse soltanto: «Seguimi». Il suo Vangelo comprende cinque famosi discorsi del Redentore sul regno di Dio. Il testo, probabilmente scritto in aramaico, si propone di dimostrare come Gesù sia il Messia annunciato dall’Antico Testamento. Matteo è il patrono di banchieri, doganieri e della Guardia di finanza.

Si festeggiano anche: San Quadrato di Magnesia; Sant'Alessandro di Roma, martire; Beata Caterina Aliprandi da Asti, Clarissa.