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Santo del giorno

Oggi si celebra san Ludgero di Munster

Si festeggiano anche: la beata Maddalena Caterina Morano, vergine; i santi Montano e Massima, martiri; san Sicario di Lione, vescovo
San Ludgero di Munster
San Ludgero di Munster
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Morto il 26 marzo 809, san Ludgero fu il primo vescovo di Munster e un instancabile missionario della Germania settentrionale. Nato verso il 745 in Frisia da famiglia nobile, visse in un’epoca in cui il cristianesimo si espandeva oltre le frontiere dell’antico Impero Romano. Discepolo di Gregorio di Utrecht e di Alcuino di York, ricevette l’ordinazione sacerdotale a Colonia nel 777 e si dedicò all’evangelizzazione della regione pagana della Frisia, dove san Bonifacio era stato martirizzato. Rifiutò il vescovado di Treviri offerto da Carlo Magno, ma accettò di guidare i cristiani della Sassonia. Nel 795 fondò un monastero attorno al quale sorse l’attuale città di Munster, di cui diventò, nell’804, vescovo.

Si festeggiano anche: la beata Maddalena Caterina Morano, vergine; i santi Montano e Massima, martiri; san Sicario di Lione, vescovo.

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