Oggi si celebra san Lorenzo Giustiniani

Il veneziano Lorenzo Giustiniani nacque nel 1381 da famiglia espressione dell’alta aristocrazia. Orfano di padre in tenera età, venne educato dalla madre; il fratello Leonardo fu un celebre umanista. Lorenzo entrò in un gruppo di religiosi che si ritrovavano nel convento degli Agostiniani di san Giorgio in Alga, una realtà ecclesiale da cui poi scaturì la Congregazione dei Canonici Secolari. Nel 1433 venne nominato vescovo del rione Castello (cioè, pastore di Venezia). Molte le sue iniziative: fondò un seminario per i poveri e diede vita ad una ventina di monasteri femminili. Nel 1451, per primo, ricevette il titolo di patriarca di Venezia. Morto l’8 gennaio 1456, venne canonizzato nel 1727.

Si festeggiano anche: la beata Eurosia Fabris Barban, terziaria francescana; la beata Giacobella Maria della Croce, vergine mercedaria; santa Gudula, vergine.