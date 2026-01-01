Oggi si celebra san Giuseppe Maria Tomasi

Nato a Licata (Agrigento) nel 1649, Giuseppe Tomasi apparteneva alla stirpe dei Lampedusa. Nel 1664 entrò tra i padri Teatini, rinunciando in seguito ai suoi diritti feudali. Studiò teologia e lingue orientali a Messina, Ferrara, Modena e Roma. Ordinato sacerdote nel 1673, si dedicò ad approfondire la storia della liturgia cristiana. La sua opera più importante, Codices Sacramentorum nongentis annis vetustiores (1680), fu composta grazie all’accesso ai codici della biblioteca della regina Cristina di Svezia (1626‑1689). Oltre a pubblicare antifonari e responsoriali, curò un’edizione critica della Bibbia. Creato cardinale da Clemente XI, morì il primo gennaio 1713. È stato canonizzato nel 1986.

Si festeggiano anche: sant’Almachio, martire; il beato Bernardo, abate; san Chiaro, abate.